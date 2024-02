Nach tödlichen Polizeischüssen auf Macheten-Mann: Tatrekonstruktion

Am Dienstag wurde der Vorfall, bei dem ein Polizist einen mutmaßlichen Macheten-Angreifer in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) erschoss, vor Ort rekonstruiert.

Verteidiger von Polizist plädiert nach tödlichen Schüssen auf Einstellung des Verfahrens

Die Polizei war am 5. Jänner aufgrund von Familienstreitigkeiten zu dem Haus gerufen worden, in dem der 55-jährige mutmaßliche Angreifer und seine Ehefrau wohnten. Beim Eintreffen am Einsatzort soll der Mann zunächst seine Frau und dann zwei Polizisten mit einer Machete bedroht und einen der beiden Beamten verletzt haben. Nachdem er sich mit Worten und Pfefferspray nicht beruhigen ließ, dürfte ein Beamter schließlich Gebrauch von seiner Schusswaffe gemacht haben.