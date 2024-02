Nach Todesschuss an "Rust"-Film-Set: Prozess gegen Waffenmeisterin

Nach dem Tod einer Kamerafrau am Film-Set des Westerns "Rust" steht nun der erste Strafprozess gegen die Waffenmeisterin an.

Zweieinhalb Jahre nach dem tragischen Vorfall am Film-Set des Westerns "Rust" wird die Waffenmeisterin nun vor Gericht zur Rechenschaft gezogen. Der Prozess in Santa Fe sollte am Mittwoch (Ortszeit) mit der Auswahl der Geschworenen beginnen.

Waffenmeisterin nach "Rust"-Todesschuss wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht

Alec Baldwin plädierte nach "Rust"-Todesschuss auf "nicht schuldig"

Kamerafrau an "Rust"-Film-Set von Schuss tödlich getroffen

Der Zwischenfall fand im Oktober 2021 auf der Bonanza Creek Ranch in New Mexico statt. Die Kamerafrau Halyna Hutchins (42) wurde durch einen Schuss getötet, während der Regisseur Joel Souza an der Schulter verletzt wurde. Obwohl umfangreiche Untersuchungen durchgeführt wurden, bleiben viele Fragen unbeantwortet. Zum Beispiel ist unklar, wie scharfe Munition auf das Filmset gelangen konnte. Die Waffenmeisterin hatte den Revolver geladen, der dann an Baldwin übergeben wurde.