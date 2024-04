Nach teilweisem Schengen-Beitritt Rumäniens: Zukunft weiter offen

Am Ostersonntag haben Rumänien und Bulgarien teilweise den Schengen-Raum der Europäischen Union beigetreten, wodurch für ihre Bürger die Einreisekontrollen bei Flug- und Schiffsreisen entfallen.

Entsprechend positiv äußerten sich Innenminister Gerhard Karner und sein rumänischer Kollege Catalin Predoiu am Dienstag auf dem Flughafen Wien-Schwechat. Die Frage, wann die Grenzkontrollen an Land ebenfalls aufgehoben werden, ist jedoch nach wie vor offen.

Volle Schengen-Mitgliedschaft für Rumänien offen

Optisch am Thema, präsentierten sich die beiden Innenminister nach einem Arbeitsgespräch vor den einladend grün blinkenden Passkontroll-Automaten des Flughafens - bis auf einen gesperrten, was aber vermutlich nicht programmatisch, sondern technisch bedingt war. Karner, der seinem rumänischen Kollegen nach dessen Worten in den letzten Monaten "nicht nur Kollege, sondern auch Freund" geworden ist, betonte ebenfalls die "vielen gemeinsamen Interessen", über die man "bestens abgestimmt" sei. Dass es trotzdem keinen Zeitpunkt einer vollständigen Integration der beiden Staaten in das Schengen-Grenzregime zu nennen gibt, hängt laut dem Innenminister auch nicht an bilateralen Problemen. Ganz im Gegenteil, bemühte Karner einmal mehr das Sprachbild vom "kaputten" EU-Asylsystem, das man so nicht erweitern könne: "Wir haben Rumänien und Bulgarien immer als engen Partner gesehen, wenn es darum geht, Druck auf die EU-Kommission zu machen, das System zu verbessern. Und es beginnt zu greifen", verwies Karner auf Zusagen über erhöhte EU-Mittel für den Außengrenzschutz und Aufstockungen des Frontex-Personals.