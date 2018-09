Nach Teil-Rückzug von Vassilakou: Wiener SPÖ will mit Grünen weiterarbeiten

Nachdem Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou am Sonntag bekanntgab, nicht mehr als Spitzenkandidatin bei der kommenden Wien-Wahl antreten zu wollen, rechnet man in der SPÖ trotzdem mit einer weiteren Koalitionsarbeit. ÖVP-Chef Gernot Blümel fordert indes Neuwahlen.

Die Wiener SPÖ hat am Sonntag der scheidenden Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) Respekt ausgesprochen. Man sei zuversichtlich, dass auch in Zukunft die Koalition mit den Grünen konstruktiv weitergehen werde, sagte SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak in einer Aussendung.