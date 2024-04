Nach stürmischem Ostermontag: Aprilwetter in Österreich

Eine Kaltfront unterbrach am Ostermontag das schöne und milde Wetter, sie hielt sich aber nicht lange über Österreich auf. Der Rest der Woche wird vor allem im Osten wieder freundlich und mild verlaufen.

Am Dienstag startet der Tag von Niederösterreich bis in die Steiermark und ins Burgenland mit teils dichten Restwolken. Bald lockern die Wolken aber hier auf und über der Osthälfte verläuft der Tag verbreitet unbeständig. Es wechseln Wolken und sonnige Phasen einander ab und dazu gehen einige Regenschauer nieder, die teils gewittrig sind. Im äußersten Westen und auch südlich des Alpenhauptkammes sind die Regenschauer seltener und es bleibt die meiste Zeit niederschlagsfrei.

Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.100 und 1.700 Metern Seehöhe. Im Donauraum weht ein mäßiger bis kräftiger Wind aus West, sonst meist mäßig und im Süden allgemein eher schwach. Von ein bis zehn Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf bis zu zehn bis 18 Grad.

Wechselhafte Woche mit Sonne und Regen

Mit einer westlichen Höhenströmung werden am Mittwoch wieder deutlich mildere Luftmassen herangeführt, es ziehen aber auch einige ausgedehnte Wolkenfelder über den Himmel und die Sonne scheint nur zeitweise. Im Südwesten ist über den Tag verteilt mit etwas Regen zu rechnen und auch im westlichen Bergland steigt am Nachmittag die Schauerneigung etwas an. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.700 bis 2.000 Metern Seehöhe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Frühtemperaturen liegen bei null bis sieben Grad und steigen tagsüber auf elf bis 19 Grad.