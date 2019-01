Nach Strache-Ankündigung: ÖGB-Frauen fordern Rechtsanspruch auf Papa-Monat

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) kündigte an, sich das "Papa-Monat" zu nehmen. Dies nutzten die ÖGB-Frauen als Anlass, um auf einen Rechtsanspruch für den Baby-Monat zu drängen.

Dem FPÖ-Chef gratulierten sie in einer Aussendung am Mittwoch zur Geburt seines Sohnes. Derzeit besteht kein Rechtsanspruch auf den Papa-Monat in der Privatwirtschaft, kritisierte ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende Korinna Schumann und forderte, dass Väter nicht vom Wohlwollen der Arbeitgeber abhängig sein sollten.