Nach Skandal-Derby: Rapid Wien fordert 110.000 Euro von Fans

Rapid fordert nach den Fan-Ausschreitungen beim Derby im Februar nun insgesamt 110.000 Euro von den Unruhestiftern. Diese wurden per Brief verständigt.

Fußball-Bundesligist Rapid hat seine Ankündigung wahr gemacht und will sich an den Verursachern von Strafen und Verdienstentgängen, die der Club nach Fan-Vorfällen im Wiener Derby am 4. Februar zu verzeichnen hatte, schadlos halten.

Beträge seien in unterschiedlicher Höhe

Die “Kronen Zeitung” hatte am Dienstag berichtet, dass einem der betroffenen Platzstürmer, einem 19-jährigen Schüler, ein Brief mit dem Angebot einer Ausgleichszahlung von 18.000 Euro zugestellt worden sei. “Wir haben jedem, den wir bei Fehlverhalten identifizieren konnten, einen Brief geschrieben. Die Beträge sind in unterschiedlicher Höhe, übersteigen zusammengerechnet aber natürlich nicht die Schadensgesamtsumme”, sagte Klinglmüller. Der Club werde sich keinesfalls an den Fans bereichern.