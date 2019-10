Nach Schüssen in Halle: Verstärkter Schutz auch in Wien

Nach den tödlichen Schüssen vor einer Synagoge im deutschen Halle sind auch in Wien die Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen verstärkt worden.

Zwar sei der Objektschutz aufgrund des jüdischen Feiertages Yom Kippur ohnehin stärker, aufgrund der unsicheren Lage in Deutschland seien nun aber auch Beamte der Sondereinheit Wega hinzugezogen worden.

Zwei Menschen in Halle erschossen

Schwer bewaffnete Täter haben mitten in der deutschen Stadt Halle an der Saale zwei Menschen erschossen. Die Stadt Halle sprach am Mittwoch von einer "Amoklage". Die jüdische Gemeinde berichtete, der Täter habe versucht, das Tor der zum jüdischen Feiertag Jom Kippur voll besetzten Synagoge aufzuschießen.