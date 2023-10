Nach Schengen-Veto: Mehrheit in Rumänien für Klage

In Rumänien spricht sich laut Umfragen eine Mehrheit für eine Klage gegen das Schengen-Veto Österreichs beim EuGH aus. 28 Prozent der Befragten sind für einen Boykott österreichischer Unternehmen.

Rumänen mehrheitlich für Klage gegen Schengen-Veto beim EuGH

54 Prozent der Befragten die Pläne des rumänischen Regierungschefs Marcel Ciolacu (Postkommunisten/PSD), deswegen gegebenenfalls den Europäischen Gerichtshof (EuGH) anzurufen, so das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts "Avangarde". 28 Prozent der Befragten sprachen sich zudem für einen totalen Boykott sämtlicher in Rumänien ansässigen österreichischen Unternehmen aus, während 13 Prozent der Meinung waren, dass Rumänien alle Einstimmigkeit voraussetzenden Beschlüsse der Europäischen Union so lange zu blockieren habe, bis die Bundesregierung in Wien zu einem Umdenken in puncto ihres Schengen-Vetos bewegt wird.