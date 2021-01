Nach Regierungs-Aus in Wien: Grünen scheitern mit erster "Dringlicher"

Die Wiener Grünen sind mit einer Dringlichen Anfrage im Gemeinderat gescheitert, weil diese aus formalen Gründen nicht zugelassen wurde.

Grüne wollten Auskünft über "Ausdünnung der Öffi-Intervalle"

Die nun nach zwei Legislaturperioden wieder in Opposition befindlichen Grünen verlangten vom zuständigen Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) Auskunft über die "Ausdünnung der Öffi-Intervalle" an den Wochenenden. In den Morgenstunden fahren U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen inzwischen nämlich weniger oft. Dies sei unter anderem eine Hiobsbotschaft für Menschen in systemrelevanten Berufen, die am Wochenende arbeiten müssten, kritisiert die Öko-Partei.