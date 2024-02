Nach Raubüberfall auf Wiener Juwelier: Fahndung nach Tätern

Nach einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft vergangene Woche in der Wiener Innenstadt sucht die Polizei nun nach den beiden männlichen Tätern.

Wie am 29. Jänner berichtet, kam es gegen 10.35 Uhr am Neuen Markt in der Wiener Innenstadt zu einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft durch zwei maskierte Männer. Die beiden derzeit Unbekannten brachen die geschlossene Geschäftstüre mit einem Werkzeug auf und entnahmen sofort Wertgegenstände aus den Vitrinen.