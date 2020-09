Nach Mordversuch: Mann muss nach mehr als 10 Jahren erneut ins Gefängnis

Im Herbst 2004 wurde ein Mann wegen versuchten Mordes zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt. Nun wurde der heute 38-Jährige wieder straffällig, am Mittwoch musste er sich am Wiener Landesgericht verantworten.

Weil er im Herbst 2004 den Freund seiner Ex-Frau aus Eifersucht mit einem Samuraischwert köpfen wollte, hat ein gelernter Steinmetz wegen versuchten Mordes mehr als zehn Jahre im Gefängnis verbracht. Nach seiner Entlassung ließ sich der Mann geraume Zeit nichts zuschulden kommen - bis ihn seine Mutter auf die Straße setzte, wie Verteidiger Rudolf Mayer am Mittwoch am Wiener Landesgericht darlegte.

38-Jähriger zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt

Inkriminiert waren strafbare Handlungen, die der mittlerweile 38-Jährige seit 2017 bis zu seiner Festnahme Ende April begangen hatte. Die Staatsanwältin sprach von einem "bunten Potpourri", das sich im Lauf der Zeit angehäuft habe. So gab sich der Angeklagte als Hausverwalter aus und bot eine Wohnung zur Miete an, wofür er Anzahlungen kassierte. Er ließ sich von Interessenten Kopien ihrer Ausweise übermitteln - die Daten verwendete er dann dazu, um in deren Namen Handys zu bestellen, die er sich selbst unter den Nagel riss, indem er die Postsendungen abfing. Der Mann brach auch in Büros ein und Spinde auf und eignete sich Hand- und Brieftaschen an. Weiters verkaufte er Autos mit verfälschtem Kilometerstand.