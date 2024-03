Nach Messerattacke auf Ex-Frau: 41-Jähriger geständig

Jener 41-Jährige, der vergangenen Donnerstag in Breitenbrunn im Burgenland auf seine Ex-Frau eingestochen haben soll, hat die Tat in den Einvernahmen grundsätzlich gestanden.

Der Mann bestritt jedoch, einen Tötungsvorsatz gehabt zu haben, berichtete eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Montag. Auch die schwer verletzte 33-Jährige habe bereits befragt werden können. Sie habe von zahlreichen Streitigkeiten mit dem Mann berichtet.

41-Jähriger verletzte Ex-Frau bei Messerattacke schwer

Der 41-Jährige flüchtete zunächst. Er wurde später verletzt in seiner Wohnung festgenommen und sitzt nun in Eisenstadt in Untersuchungshaft.