Nach Lkw-Brand in Semmeringtunnel: Fahrbahn muss erneuert werden

Sonntagabend ging ein Lkw im Smmeringtunnel auf der S6 in Brand auf. Verletzt wurde zum Glück niemand, die Fahrbahn muss jedoch erneuert werden.

Ein Lkw-Brand am Sonntagabend im Semmeringtunnel auf der S6 an der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark hat beträchtliche Schäden verursacht. Die Fahrbahndecke muss erneuert werden, auch eine Reinigung ist nötig. Ab Mittwochfrüh werden wieder zwei Spuren zur Verfügung stehen, allerdings gelte vorerst eine 80 km/h-Beschränkung, sagte Asfinag-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla.

Lkw-Brand: Sechs Feuerwehren im Einsatz

Der Klein-Lkw hatte gegen 17.30 Uhr auf der Semmering Schnellstraße im Bezirk Neunkirchen in Fahrtrichtung Steiermark Feuer gefangen. Der Lenker bemerkte die Flammen und stieg sofort aus, berichtete die Feuerwehr Maria Schutz. Er war im Konvoi mit mehreren Fahrzeugen unterwegs und fuhr mit einem Kollegen aus dem Tunnel. Der mit Kartons beladene Lkw ging in Flammen auf, nach rund einer Stunde war der Brand gelöscht. Sechs Feuerwehren standen im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Semmeringtunnel: Fahrbahn muss erneuert werden

In der folgenden Nacht und am Dienstag wird die Fahrbahndecke auf einer Spur saniert, sagte die Asfinag-Sprecherin am Montag auf Anfrage. Auf rund 80 Quadratmetern werden an die zehn Zentimeter abgefräst und erneuert. Dafür werde der Verkehr für jeweils ungefähr zehn Minuten angehalten. "In der Nacht auf Mittwoch wird eine große Tunnel-Reinigung gemacht. Der Verkehr wird über die Semmering-Begleitstraße umgeleitet", informierte Vucsina-Valla. Ab Mittwoch um 6.00 Uhr sollen wieder zwei Spuren befahrbar sein. Bis die Sanierung der Elektrotechnik und des Lichts im Tunnel abgeschlossen ist, gilt ein Limit von 80 km/h. Die Höhe des Schadens stand vorerst nicht fest.