Nach Lkw-Brand auf A4: Sperre am kommenden Mittwoch

In der Nacht auf Freitag wurde die Schiene nach einem Lkw-Brand auf der A4 getauscht. 110 Tonnen Erdmaterial wurden abgetragen und entsorgt. Für weitere Arbeiten wird die erste Spur und der Pannenstreifen Richtung Ungarn am kommenden Mittwoch gesperrt.

Nach dem Lkw-Brand auf der Ostautobahn (A4) bei Bruck an der Leitha ist in der Nacht auf Freitag die Leitschiene getauscht worden. Für die Sanierung des Fahrbahnbelags werden laut Asfinag in der Nacht auf kommenden Donnerstag die erste Spur und der Pannenstreifen Richtung Ungarn gesperrt. 110 Tonnen Erdmaterial wurden abgegraben und entsorgt, sagte Bezirkshauptmann-Stellvertreter Dominik Lappel.