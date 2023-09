Nach Leak von SPÖ-Papier: SORA-Chef Ogris zieht Konsequenzen

Nach der unbeabsichtigten Veröffentlichung des SORA-Strategiepapier für die SPÖ ist das Meinungsforschungsinstitut weiter um Schadensbegrenzung bemüht.

SORA-Chef Ogris bedauert Fehler zu SPÖ-Papier sehr

SORA-Papier für SPÖ an falschen Verteiler geschickt

Das von Ogris verfasste Papier für eine angestrebte Beratung der SPÖ war Dienstagabend an die Öffentlichkeit gelangt, weil er es unabsichtlich an einen falschen E-Mail-Verteiler geschickt hatte. In der Unterlage mit Strategiehypothesen zum kommenden Wahljahr wird unter anderem ein Schattenkabinett für Parteichef Andreas Babler entworfen und vorgeschlagen, wie man die Konkurrenzparteien schlecht aussehen lassen könnte. Der ORF beendete daraufhin seine Wahl-Zusammenarbeit mit SORA. Insbesondere bei Wahlen seien Glaubwürdigkeit und Objektivität in der ORF-Berichterstattung "von essenzieller Bedeutung", argumentierte der ORF, auch soll "jeglicher Anschein von Einseitigkeit unterbunden werden".

Hofinger soll SORA neu aufstellen

Ogris zog sich noch am Mittwoch aus dem Wahlanalyse-Team zurück, am Donnerstag setzte er mit seinem Rückzug aus der Geschäftsführung nun einen weiteren Schritt. "SORA hat als Institut wissenschaftliche Transparenz und Nachvollziehbarkeit immer in den Vordergrund gestellt und wird diesem Anspruch nun auch organisatorisch gerecht werden", hieß es in der Aussendung des Instituts. Hofinger werde in den kommenden Wochen zusammen mit seinem Team eine neue Unternehmensstruktur aufsetzen, "die eine strenge und transparente Trennung der Kernkompetenz wissenschaftlicher Sozialforschung für die Öffentlichkeit von anderen Tätigkeiten gewährleistet". Ogris zollte Hofinger "größten Respekt für seine Entscheidung". "So wie es uns in der Sozial- und Politikforschung immer wieder gelungen ist, Vorbild zu sein und zu inspirieren, erwartet man das zu Recht auch in Sachen Transparenz und Glaubwürdigkeit von uns. Dieser Erwartung wollen und werden wir gerecht werden", versicherte Hofinger außerdem.