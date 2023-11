Nach Kritik: ORF adaptierte "Gala für Licht ins Dunkel"

Im letzten Jahr wurde die Spendenaktion "Licht ins Dunkel" von der inklusiven Plattform "andererseits" in einer Dokumentation kritisch untersucht.

Menschen mit Behinderung würden auch im ORF als Bittsteller dargestellt, während die UN-Behindertenrechtskonvention ihrer Umsetzung harrt, so die Kritik. Der ORF lud daraufhin zu einem runden Tisch mit Vertretern von Behindertenverbänden. Für Samstag, 20.15 Uhr, kündigt der ORF nun eine "neue Gala für Licht ins Dunkel" an.

ORF adaptierte "Gala für Licht ins Dunkel" nach Kritik

Bei dem neuen Gala-Format, das live in ORF 2 zu sehen sein wird, sollen Menschen mit und ohne Behinderung aus Sport, Medien und Gesellschaft in vier inklusiven Teams und in mehreren Challenges aus Wissen, Geschicklichkeit und Sport antreten. Ziel ist es laut einer Aussendung, möglichst viele Punkte zu erzielen, um so einen hohen Spendenbetrag für Licht ins Dunkel zu erspielen.