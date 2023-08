Nach Krebsdiagnose: ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer blickt nach vorne

ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer hat sich rund einen Monat nach seiner öffentlich gemachten Krebsdiagnose am Mittwoch zuversichtlich an die Fans von Borussia Mönchengladbach gewandt.

Zunächst bedankte sich ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer für den Zuspruch in den vergangenen Wochen. "Das ist auch nicht nur so daher geredet, sondern kommt aus vollem Herzen", sagte der 30-Jährige am Mittwoch in einem von seinem Verein über Social Media veröffentlichten Videoclip.