Nach Krebs-OP: Wiener Kardinal Schönborn wieder im Dienst

Der Wiener Kardinal Christoph Schönbon ist nach seiner Krebsoperation wieder fit. Am Donnerstag war er sogar wieder bei einem Termin anwesend.

Kardinal Christoph Schönborn ist nach seiner Krebsoperation wieder im Dienst. Er wird am Pfingstsonntag im Stephansdom das Pontifikalamt zelebrieren, berichtete "Kathpress" am Freitag. Die Messe ist auch der erste große öffentliche Auftritt des Wiener Erzbischofs nach einem operativen Eingriff, dem er sich im Wiener Spital der Barmherzigen Brüder unterzogen hatte.

Schönborn wieder in Wien

In seiner Kolumne in der Gratiszeitung "Heute" betonte Schönborn zudem, dass es in der aktuell politisch angespannten Situation in Österreich wichtig sei, nicht dem "Ungeist" Platz zu geben. "Unsere Heimat" habe in den vergangenen Wochen viel Unschönes erlebt. Nun würden auch noch lange Wochen des Wahlkampfes vor einem liegen, so der Kardinal. Konkret ging er auf "Hasspostings, durch gegenseitiges Schlechtmachen" ein