Nach Körperverletzung: Wiener Polizei nimmt Mann fest

Nach einer schweren Körperverletzung im Juli in der Taborstraße konnte die Polizei gestern den verdächtigen Mann in Wien-Liesing festnehmen. Ermittlungen laufen noch.

Bereits im Juli kam es in der Taborstraße in Wien-Leopoldstadt zu einer schweren Körperverletzung. Ein 49-jähriger Mann soll dabei laut Zeugenaussagen eine 34- jährige Frau belästigt, beschimpft und geohrfeigt haben. Der ebenfalls anwesende 41-jährige Freund soll daraufhin den 49-Jährigen attackiert und schwer verletzt haben.

Nach umfangreichen Erhebungen konnte die Polizei den Mann am gestrigen Dienstag in Wien-Liesing festnehmen. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.