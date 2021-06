Nach Karlsplatz-Krawall: "Awareness-Teams" in Wien führten bereits 600 Gespräche

Nachdem Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Polizei am Wiener Donaukanal und am Karlsplatz für Aufsehen gesorgt haben, sind nun die sogenannten Awareness-Teams im Einsatz. Bisher führten diese bereits 600 Gespräche.

Am vergangenen Wochenende waren in Wien erstmals die sogenannten Awareness-Teams unterwegs, die als Ansprechpartner für junge Menschen an öffentlichen Plätzen fungieren. Die unterem von der IG Clubkultur organisierten Einheiten waren am Donaukanal und auch am Karlsplatz im Einsatz.