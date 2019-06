Nach Ibiza-Skandal: Tajana Gudenus meldet sich zu Wort

Nach der Ibiza-Affaire um den ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und dem früherenz Wiener Vize-Bürgermeister Johann Gudenus, hat sich dessen Frau Tajana Gudenus am Montag via Instagram zu Wort gemeldet.

Johann Gudenus' Frau steht zu ihm

Viele fragten sich, wie es nach dem Skandal wohl um das Privatleben der beiden verheirateten Politiker aussieht. Am Montag meldete sich nach Philippa Strache nun auch Johann Gudenus Frau Tajana via Social Media zu Wort. Unter anderem schreibt sie zu dem geposteten Hochzeitsbild, das vor zwei Jahren aufgenommen wurde, "Ich habe dir auch an diesem Tag vor dem wichtigsten Zeugen das Versprechen abgegeben, in guten wie in schlechten Zeiten an deiner Seite zu stehen" und sie habe ihrem Mann das "Ja"-Wort gegeben, "obwohl wir oft (vor allem politisch) nicht der gleichen Meinung sind". "Es mag sein, dass mein Leben ohne dich um Einiges einfacher wäre, aber im Hinblick auf unsere Beziehung bereue ich nichts und liebe dich heute noch wie am ersten Tag", heißt es weiter. Versehen wurde das Posting mit den Hashtag #ingoodandbadtimes.