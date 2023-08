Nach Hammerattacke: Vater von Fünfjährigem starb Ertrinkungstod

Nach der Hammerattacke auf die Mutter eines Fünfjährigen in Wien-Liesing und dem Fund der Leiche des Buben liegt nun auch das vorläufige Obduktionsergebnis des tatverdächtigen Vaters vor.

Der Verdächtige, dessen Leiche am Montag in der Neuen Donau gefunden worden war, starb durch Ertrinken, so ein Polizeisprecher gegenüber der APA.

Vater von Fünfjährigem nach Hammerattacke auf Ex-Frau untergetaucht

In einem ersten Obduktionsergebnis war der Ertrinkungstod des Fünfjährigen festgestellt worden. Die Leiche war am vergangenen Samstagabend von der Wasserpolizei in der Neuen Donau entdeckt und anschließend als der seit dem 6. August vermisste Bub identifiziert worden. Am Montag wurde dann bei der weiteren Suche der tote 41-Jährige aus dem Wasser gezogen, der seit der Attacke auf seine Ex-Frau mit dem Kind untergetaucht war.

Hilfe für Menschen in verzweifelten Lebenssituationen

S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133.