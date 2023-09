Nach Gletscherbegräbnis: Überparteiliche Forderung nach mehr Klimaschutz

Nach dem Gletscherbegräbnis am Großglockner fordern Abgeordnete von ÖVP, Grüne, SPÖ und NEOS "Klimaschutz muss überparteilich werden". Einzig die FPÖ ist nicht unter den Unterzeichnern.

Am Dienstag veranstaltete der Verein Protect Our Winters (POW) ein Gletscherbegräbnis auf der Franz-Josefs-Höhe am Fuße des Großglockner. Dabei forderten die Veranstalter eine überparteiliche Zusammenarbeit beim Klimaschutz.

Abgeordnete unterzeichnen Erklärung für besseren Klimaschutz

Abgeordnete aller Parteien, außer der FPÖ, verständigten sich darauf, "ambitionierte und vor allem notwendige Klimaschutzmaßnahmen voran zu bringen". Klimaschutz solle unabhängig von der politischen Ausrichtung ernst genommen werden, hieß es in einer Aussendung. Zu den Unterzeichnern der Erklärung gehören Carina Reiter (ÖVP), Lukas Hammer (Grüne), Julia Herr (SPÖ) und Michael Bernhard (NEOS). Sie verweisen auf eine Eurobarometer-Umfrage von 2023 wonach sich "eine große Mehrheit der Österreicher" besseren Klimaschutz wünsche. "Ein Klimaschutzgesetz mit Hausverstand, das die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Betriebe und damit die Arbeitsplätze und damit auch den sozialen Wohlfahrtsstaat stärkt, ist hier die Devise und stellt dabei die Grundlage dar", so der Konsens der vier Abgeordneten.

Klimaschutz soll vom Klimawandel ausgelöste Prozesse aufhalten

Zugleich wolle man in Erinnerung rufen, dass bereits 2019 der "Climate Emergency" ausgerufen worden ist und im damaligen Antrag auch konkrete Handlungsaufforderungen zu finden gewesen wären. Die Politik hätte sich dazu bekannt, dem Klimaschutz oberste Priorität einzuräumen. "Leider scheint der angenommene Antrag in Vergessenheit geraten zu sein weswegen mit diesem Aufruf wieder daran erinnert werden soll", hieß es in der Aussendung von Protect Our Winters weiter.