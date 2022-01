Nach Gecko-Sitzung: Regierung prüft Anpassung der Corona-Teststrategie

Das Corona-Beratungsgremium Gecko empfiehlt in seinem veröffentlichten "Reporting" bei einer Überlastung der PCR-Testkapazitäten eine Test-Priorisierung. Die Regierung prüft diese Empfehlung nun.

Diese soll v.a. die Bereiche Pflege, Schulen und den kritische Versorgungsbereich betreffen. Auch könnten die "Wohnzimmer"-Antigentests vorübergehend wieder aufgenommen werden. Die Regierung prüft die Empfehlungen, Kanzler Karl Nehammer will die PCR-Kapazitäten ausbauen und zusätzlich auf Antigen-Tests setzen.

all

all

self

self

Wiederaufnahme von Wohnzimmertests wird geprüft

Voraussetzung für die Wiederaufnahme der (weniger genauen, Anm.) "Wohnzimmer"-Antigentests (zur Selbstabnahme) sei, dass die Qualität der Tests ausreichend gut sei, heißt es in dem Reporting. Die Anwendung sei bei extrem hohen Fallzahlen dort möglich, "wo PCR-Kapazitäten nicht ausreichen". Voraussetzung sei eine ausreichende Sensitivität und Spezifität auch für die Omikron-Variante, vorzugsweise für Rachenabstriche. Um eine missbräuchliche Anwendung zu vermeiden, müsse eine entsprechende Identifizierung der Testperson sichergestellt sein, ebenso die Ausstellung eines Zertifikates mit einem QR-Code.

Der erste "Executive Report" des Gecko-Gremiums wurde am Samstag den Mitgliedern der Bundesregierung vorgelegt, gab das Kanzleramt bekannt. Bundeskanzler Nehammer (ÖVP) erklärte dazu, man habe versprochen, evidenzbasiert zu handeln und die Lage regelmäßig durch die Gecko-Experten analysieren zu lassen, genau das sei geschehen. Das Gesamtbild zeige, "dass wir es mit einem steigenden Infektionsgeschehen, aber einer niedrigen Hospitalisierung zu tun haben". Dies hätten die Prognosen so vorhergesagt, "genau so ist es eingetreten".