Nach Fund von 13.000 Euro in Wien: Ehrlicher Taxilenker bekam Finderlohn

Ein Briefumschlag mit 13.000 Euro: Obwohl Taxifahrer oft Wertgegenstände im Taxi finden, kommt dies nicht allzu häufig vor.

Lob für ehrlichen Taxilenker nach Fund von 13.000 Euro

"Wir sind begeistert, dass wir in unserer Flotte so viele großartige Taxilenker wie Fazli haben. Bei uns werden Ehrlichkeit und Menschlichkeit gelebt", so Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100. Es war für Fazli A. eine Selbstverständlichkeit, das Kuvert der Kundin unentgeltlich zu übergeben. "Die Dame war wirklich sehr erleichtert, als ich ihr das Kuvert gegeben habe. Zumal es anscheinend gar nicht ihr Geld war, sondern das von ihrem Chef. Da hätte sie gleich doppelt Probleme bekommen", so der Taxilenker abschließend.