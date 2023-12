Nach Drohungen in Wiener Stephansdom: 29-Jähriger in U-Haft

Ein 29-jähriger Mann, der laut Medienberichten am vergangenen Sonntag während einer Heiligen Messe im Stephansdom gestört haben soll, befindet sich in Untersuchungshaft.

29-Jähriger soll in Kirche in Wien-Favoriten Kreuz gestohlen haben

Zudem wird gegen den 29-Jährigen auch wegen schwerer Sachbeschädigung und schwerem Diebstahl ermittelt. Vor dem Vorfall im Stephansdom soll der Mann eine Madonna-Statue in einer Kirche am Keplerplatz beschädigt und ein Kreuz gestohlen haben. Aufgrund seines psychischen Zustands war es zunächst nicht möglich, ihn zu befragen, so die Landespolizeidirektion. Eine Polizeisprecherin sagte, der Mann habe sich sehr aggressiv verhalten. Der 29-Jährige hat nun in der Justizanstalt Josefstadt die Möglichkeit, sich emotional zu beruhigen.