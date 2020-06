Nach CoV-Pause: Fernbusse starten wieder von Wien

Ab heute fahren auch Wiener internationale Fernbusse Wien an bzw. von Wien weg. Nationale Busverbindungen gab es bereits seit dem 28. Mai.

Gestartet werde nach Tschechien, Ungarn, Serbien, Bulgarien und in die Slowakei. Kroatien, Slowenien, Italien und Deutschland folgen in den nächsten Tagen. Die Nachfrage nach Bustickets und Reisen sei "in den letzten Tagen enorm gestiegen" so Thomas Blaguss, Geschäftsführer bei der Mutterfirma Blaguss.