Nach Corona-Tief: Preise für Energie ziehen deutlich an

Sprit- und Energiepreise zogen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an, Tanken bleibt in Österreich im Durchschnitt aber deutlich günstiger als in beliebten Urlaubsländern.

Tanken in Österreich immer noch günstig

Diesel und Bezin im Ausland deutlich teurer

Die Mehrkosten pro Liter Diesel lagen im Monatsdurchschnitt in Italien bei rund 26 Cent, in Deutschland bei 15,50 Cent, in Kroatien bei etwas über 15 Cent und in Griechenland bei 14 Cent. Superbenzin kostete im Mai im Durchschnitt in Italien um fast 35 Cent/Liter mehr, in Deutschland waren es fast 30 Cent mehr, in Kroatien rund 14 Cent und in Griechenland mehr als 36 Cent. Die Preisdifferenzen seien im Wesentlichen auf die unterschiedliche Besteuerung zurückzuführen, so die Energieagentur. Die Summe der Steuern und Abgaben für Superbenzin und Diesel sei in allen Top-Urlaubsländern höher als in Österreich.