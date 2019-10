Nach Beschwerden: Wien wirbt um Verständnis für Stadtentwicklung

Da so manch Wiener sich durch Staub und Lärm gestört fühlt oder sich über den Verlust der gewohnten Aussicht beklagt, geht die Stadt davon aus, dass Investitionen in Wohnungen und Infrastruktur nur dann erwünscht sind, sofern es nicht vor der eigenen Haustüre passiert. Die Kampagne "Wien baut aus" soll nun die Gemüter besänftigen. Man wirbt um Verständnis.

Mittels Plakaten, Inseraten oder Videoclips werden dabei diverse Situationen und Szenen geschildert. So hat etwa ein grantelnder Nachbar einen Auftritt, der sich über ein Neubauprojekt beschwert. Was denn hier gebaut werde, will er wissen. Seine Tochter klärt ihn auf: Ein Kindergarten für seinen Enkel. "Die Baustelle von heute ist die Infrastruktur von morgen", umriss Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) bei der Präsentation der Kampagne, die für "mehr positive Stimmung" sorgen soll, die Botschaft.