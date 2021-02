Nach Aussagen von Mjam-Chef: Gewerkschaft vida empört

Der Chef der Online-Essensbestellplattform Mjam Arthur Schreiber hat in einem Interview gemeint, eine Anstellung aller Fahrradboten sei der "Tod der Branche". Die Gewerkschaft vida zeigt sich empört.

Die Gewerkschaft vida ist über Aussagen des Chefs der Online-Essensbestellplattform Mjam, Arthur Schreiber, in einem Interview im gestrigen Online-Standard empört. Dass laut Schreiber die Anstellung aller Fahrradboten der "Tod der Branche" wäre und den meisten Flexibilität lieber wäre als eine Anstellung laut Kollektivvertrag mit 13. und 14. Gehalt sowie bezahltem Krankenstand, seien "zynische Aussagen", kritisiert Karl Delfs, vida-Bundessekretär des Fachbereichs Straße.

Kein "Tod der Branche"

Damit wolle der Mjam-CEO der Öffentlichkeit wohl einen großen Bären aufbinden, empört sich Delfs in einer Aussendung am Freitag. Denn beim Lieferportal Lieferando und anderen lokal tätigen Zustellungsfirmen hätten alle Beschäftigten sehr wohl ein Angestelltenverhältnis nach dem Kollektivvertrag für Fahrradboten. "Von einem Tod der Branche ist mir dadurch nichts bekannt, sondern genau das Gegenteil." Angesichts der Gewinnausschüttungen bei Mjam an die Eigentümer sei es unerhört, dass den Mitarbeitern ihre Rechte und damit ihr Geld vorenthalten würden.