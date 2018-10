Nach Aufregung um Familienbeihilfe: Anspruch für Behinderte soll garantiert werden

Eine Streichung der Familienbeihilfe für Behinderte hat für Aufregung gesorgt. Nun soll es Abhilfe aus dem Familienministerium geben.

Die plötzliche Streichung der Familienbeihilfe für Behinderte, die Mindestsicherung oder andere Leistungen vom Staat beziehen, hatte im Sommer für Wirbel gesorgt. Das Familienministerium kündigte Abhilfe an, die nun als türkis-blauer Initiativantrag vorliegt. SPÖ und Behindertenvertreter sind damit allerdings unzufrieden, zeigte sich am Montag.

Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) kündigte daraufhin einen Stopp der Exekution der Gerichtserkenntnisse sowie eine gesetzliche Reparatur an. Der Entwurf dafür liegt nun vor. Er soll am Dienstag im Familienausschuss des Nationalrats beraten werden. Nach Beschluss im Nationalrat soll die Neuregelung mit Jahresbeginn 2019 in Kraft treten.