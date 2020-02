Nach App-Ausfall bei Bank Austria: Störung behoben

Die Störung der Bank Austria Handy-App, die bis Mittwochabend nach einem Update ausgefallen war, sollte seit Donnerstag wieder ohne Probleme funktionieren.

Massive Störungen bei Bank Austria-App

Auch Donnerstagvormittag noch Störungen beim Online-Banking

Einzelne betroffene User haben am Donnerstagvormittag in Onlineforen beklagt, dass es offenbar noch immer und schon wieder Probleme gebe. Man erhalte nach wie vor Fehlermeldungen. Spätestens bei der Anmeldung des Geräts für den Mobile TAN erscheine die Meldung "Netzwerkfehler". Auch von der Hotline sei beschieden worden, dass derzeit noch an der Behebung gearbeitet, ärgerte sich ein User nach oftmaligen Versuchen. Andere berichteten, dass man heute wieder problemlos einsteigen könne.