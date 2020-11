Nach Anschlag in Wien: Razzia auch in Bremen

Nach dem Anschlag in Wien wurde auch in der deutschen Stadt Bremen ein 18-Jähriger festgenommen. Der Jugendliche hatte Kontakt mit anderen Islamisten, aber nicht direkt zum Attentäter.

In Zusammenhang mit dem islamistischen Terroranschlag von Wien hat es am Freitag auch eine Durchsuchung in Bremen gegeben. Dabei seien in der Wohnung eines 18-Jährigen Datenträger sichergestellt worden, teilte die Polizei in Bremen mit.