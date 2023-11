Nach Anreise mit Nachtzug: Christbaum aus NÖ im EU-Parlament aufgestellt

Im EU-Parlament in Brüssel ist ein Christbaum aus Niederösterreich aufgestellt worden. Dieser war mit dem ÖBB-Nachtzug angereist.

Alle Jahre wieder kommt der österreichische Christbaum nach Brüssel. Am Mittwochabend übergab ÖVP-EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber die Tanne in Anwesenheit von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und zahlreichen weiteren hochrangigen Gästen an den Ersten Vizepräsidenten Othmar Karas (ÖVP), der den Baum stellvertretend für das Parlament entgegengenommen hat. Der festliche Höhepunkt war die Segnung der Tanne durch Abt Georg Wilfinger vom Stift Melk.