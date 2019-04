"mytaxi schenkt Nestwärme": Die Osteraktion in Wien

Auch mytaxi hat eine tolle Osteraktion für den guten Zweck gestartet. Bei Taxifahrten zwischen dem 12. und 22. April 2019 wird ein Betrag an "Eltern für Kinder Österreich gespendet". Zusätzlich erhalten die Fahrgäste auch noch süße Überraschungen.

Für das heurige Osterfest hat sich die führende Taxi-App Europas, die auch in Wien in über 1.000 Taxis verfügbar ist, etwas Besonderes einfallen lassen: In Kooperation mit dem Wiener Traditionsunternehmen Manner wurden 200 Osternester gefüllt, die an Pflegekinder im Alter von drei bis zwölf Jahren in ganz Wien verteilt werden. Parallel dazu erhalten ihre Pflegeeltern einen mytaxi-Gutschein.