mytaxi mit Spendenkampagne und Gratis-Leckerlis zum Welttierschutztag

Zum Welttierschutztag gibt es bei mytaxi eine Kampagne für alle Vierbeiner: Tierische Fahrgäste bekommen pro Fahrt ein gratis Leckerli von Whiskas oder Pedigree, außerdem gibt es eine Spendenaktion.

Anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober 2018 erhalten Fahrgäste, die von 4. bis 11. Oktober in Wien mit mytaxi fahren, ein gratis Leckerli von Whiskas oder Pedigree für ihren vierbeinigen Liebling – solange der Vorrat reicht. Und selbstverständlich dürfen Hund und Katz auch im Taxi mit.

Darüber hinaus werden Taxigutscheine verteilt, wobei mytaxi für jeden eingelösten Gutschein 1 Euro an den Wiener Tierschutzverein spendet. Außerdem profitiert jeder, der ein mytaxi via mytaxi App bestellt und den Code “loveyourpet18” eingibt, von einem 5 Euro Rabatt auf seine nächste per App bestellte mytaxi Fahrt.