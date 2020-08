Mysteriöser Tod eines Wiener Anwalts: Strafantrag eingebracht

Knapp zwei Jahre nach dem Tod eines Wiener Anwalts, der unter mysteriösen Umständen von seiner Dachterrasse in den Tod gestürzt war, hat die Staatsanwaltschaft Wien beim Landesgericht einen Strafantrag gegen einen Berufskollegen des Mannes eingebracht.

Wiener Anwalt von Dachterrasse gestürzt

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der Jurist vor seinem Ableben mit Freunden zum Abendessen in einem Lokal am Naschmarkt verabredet gewesen war. Dort traf er zufällig einen anderen Anwalt, welcher - so die Annahme der Staatsanwaltschaft, die sich dabei auf Zeugenaussagen stützt - den 35-Jährigen zum Konsum von Suchtgift verführt haben soll. Mit diesem Berufskollegen zog der 35-Jährige dann weiter, wobei sich sein Zustand aufgrund der konsumierten Substanzen zusehends verschlechtert haben soll. Ihm nahe stehenden Personen zufolge hatte der 35-Jährige bis dahin keinerlei Drogenerfahrungen.

Anklage wegen Imstichlassen eines Verletzten

Die genauen Umstände des Todes ließen sich im Ermittlungsverfahren nicht klären. So konnte nicht festgestellt werden, ob sich der 35-Jährige in Gesellschaft befand, als er am Ende eines sehr langen Abends in die Tiefe fiel. Die Anklagebehörde macht allerdings dem Anwalt, der dem 35-Jährigen Suchtgift überlassen haben soll, zum Vorwurf, dass er seine Garantenstellung außer Acht gelassen hat. Mit seinem Verhalten habe er die miserable körperliche Verfassung seines Berufskollegen bewirkt und sich nicht weiter um ihn gekümmert, obwohl er dazu gesetzlich verpflichtet gewesen wäre. Statt sich seiner anzunehmen und ihm die nötige Hilfe zuteilwerden zu lassen, habe er den 35-Jährigen einfach seinem Schicksal überlassen.