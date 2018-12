Mysteriöser Leichenfund gibt Ermittlern in OÖ Rätsel auf

Am Montag fanden Spaziergänger in Oberösterreich eine männliche Leiche im Wasser treibend. Der Tote hatte Kopfverletzungen, die genaue Todesursache soll durch eine Obduktion geklärt werden.

Ein Leichenfund in der Traun in Lambach im Bezirk Wels-Land bleibt vorerst rätselhaft. Denn die Obduktion zur Klärung der Todesursache fand nicht wie zunächst beabsichtigt am Dienstag statt, sondern wird frühestens am kommenden Donnerstag durchgeführt, gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich auf APA-Anfrage bekannt.