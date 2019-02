Mysteriöse "Hirsch-Zombie-Krankheit" auch für Menschen gefährlich

Experten warnen: Eine seltene und gefährliche Nervenkrankheit, die auch als "Hirsch-Zombie-Krankheit" bezeichnet wird, könnte auch auf den Menschen übertragbar sein.

In den USA breitet sich eine mysteriöse Krankheit aus. Seit Jahresbeginn registrierte die Gesundheitsbehörde “Center for Disease Control and Prevention” Fälle der Nervenkrankheit “Chronic Wasting Disease” (CWD) in mindestens 24 Bundesstaaten. Die Krankheit betrifft vor allem Hirsche, Rehe und Elche.

“Hirsch-Zombie-Krankheit”: Übertragung auf Menschen befürchtet Wie “focus.de” berichtet, wird die Erkrankung auch als “Hirsch-Zombie-Krankheit” bezeichnet, was an den Symptomen liegt. Dazu zählen mangelnde Körper-Koordination, Sabbern, mangelnde Angst vor Menschen und verstärkte Aggressionen. Bisher nahm man an, dass sich keine anderen Tiere damit infizieren können. Eine Studie ergab nun jedoch, dass sich auch Affen durch den Verzehr von Hirschfleisch anstecken können.

Experten können deswegen auch eine potentielle Gefahr für den Menschen nicht ausschließen. Nun wird nach Wegen gesucht, um das Infektionsrisiko für die Bevölkerung zu minimieren. In Europa wurden bereits erste Krankheitsfälle an Rentieren in Finnland und Norwegen registriert.

(Red)