Mutter und vier Küken hatten sich verirrt: Entenrettung in NÖ

Zur Entenrettung sind am Samstagnachmittag fünf Mitglieder der FF Waidhofen a.d. Thaya ausgerückt. Eine Mutter und ihre vier Küken hatten sich laut einer Aussendung ins Stadtgebiet verirrt. Rasches Handeln sei gefragt gewesen.

Die Helfer holten Kescher und Tierbox aus dem Feuerwehrhaus. In der Folge wurden die Enten von der Straße in einen angrenzenden Garten geleitet und dort nach einer kurzen "Jagd" eingefangen. Dann wurden die Tiere im nahen Kibitzteich wieder in die Freiheit entlassen, berichteten die Einsatzkräfte.