Mutter-Tochter-Gespann verursachte mit Polizeitrick 380.000 Euro Schaden

Im Jänner nahm die Polizei eine 41-Jährige und ihre 19-jährige Tochter fest, nachdem das Duo mittels Polizeitrick eine Pensionistin aus NÖ prellen wollte. Weitere Ermittlungen ergaben nun, dass die Tatverdächtigen bei insgesamt 13 Betrugshandlungen in mehreren Bundesländern 380.000 Euro Schaden verursachten.

Mutter und Tochter knöpften Opfern mit Betrugsmaschen 380.000 Euro ab

In Niederösterreich kam es zu drei vollendeten (Bezirk Tulln und zwei im Bezirk Mödling) und drei versuchten Betrugshandlungen (Bezirk Tulln, Wr. Neustadt und Bezirk Wr. Neustadt-Land). In Wien kam es zu einem Kautionstrickbetrug, im Burgenland zu je einem vollendeten und einem versuchten Kautionstrickbetrug (Eisenstadt) und in Tirol zu einem Versuch im Bezirk Innsbruck-Land und drei vollendeten Betrugshandlungen in Innsbruck.