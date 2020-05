Mutter ging in Wiener Geschäften mit zwei Kleinkindern auf Diebestour

Die Wiener Polizei legte einer 28-jährigen Frau das Handwerk, die in zwei Wiener Bezirken mehrere gewerbsmäßige Diebstähle verübt hatte. Immer im Schlepptau: ihre beiden Kinder, drei und fünf Jahre alt.

Eine 28-jährige gebürtige Rumänin wurde am 6. Mai 2020 festgenommen, da sie im Laufe des Tages mehrfache gewerbsmäßige Diebstähle in zumindest drei Geschäften in den Bezirken Innere Stadt und Donaustadt begangen hatte.