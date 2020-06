Mutmaßlicher Trafikräuber in Wien gefasst

Die Wiener Polizei konnte am Dienstag einen mutmaßlichen Trafikräuber in Wien-Landstraße festnehmen. Der 23-Jährige soll mehrere Überfälle begangen haben.

Ein 23-jähriger Mann aus Polen steht im Verdacht, seit Anfang Juni drei Raubüberfälle mit einem Messer auf Trafiken in Wien begangen zu haben. Zwei der Taten verübte der Beschuldigte in derselben Trafik in Wien-Landstraße. Bei seinem ersten Raub erbeutete er Bargeld im unteren 4-stelligen Eurobereich, am 23. Juni flüchtete der Mann ohne Beute.