Mutmaßlicher Trafikräuber im Bezirk Neunkirchen gefasst

Ein mutmaßlicher Trafikräuber konnte vor einigen Tagen von der Polizei Niederösterreich im Bezirk Neunkirchen ausgeforscht werden. Der 22-Jährige zeigt sich geständig.

Ein vollmaskierter Täter betrat am 1. Februar 2020 im Stadtgebiet von Ternitz eine Trafik und bedrohte die allein anwesende Trafikantin mit einer Schusswaffe. Der maskierte Mann raubte Bargeld in der Höhe einer niedrigen vierstelligen Eurosumme und flüchtete zu Fuß. Die schwer geschockte Trafikantin blieb unverletzt.

Zweiter Überfall in Neunkirchen

Zu einem weiteren Raubüberfall kam es am 15. Februar 2020, gegen 07:15 Uhr, im Stadtgebiet von Neunkirchen, wobei abermals ein vollmaskierter Mann eine Trafik betrat, die allein anwesende Angestellte mit einer Schusswaffe bedrohte und Bargeld in der Höhe einer dreistelligen Eurosumme raubte. Der Täter flüchtete ebenfalls zu Fuß und blieb vorerst unerkannt. Die geschockte Frau blieb ebenso unverletzt.

Nach einem entscheidenden Zeugenhinweis zu einem möglichen Fluchtfahrzeug konnte ein 22-jähriger Österreicher aus dem Bezirk Neunkirchen als Beschuldigter ausgeforscht werden. Der junge Mann wurde am 18. Juni 2020 in Neunkirchen festgenommen. Er ist umfassend geständig und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert