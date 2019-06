Mutmaßlicher Dieb im Regionalzug zwischen Wien und Slowakei angehalten

Am Dienstag wurde im Regionalzug zwischen Wien und der Slowakei ein 25-Jähriger angehalten. Er soll Kinderbekleidung gestohlen haben. Er wurde angezeigt.

In einem Regionalzug zwischen Wien und der Slowakei ist am Dienstag ein 25-Jähriger erwischt worden, der Kinderbekleidung gestohlen haben dürfte. Bei einer Kontrolle seiner Gepäckstücke fanden Polizisten insgesamt 25 Kleidungsstücke, an denen noch die Preisschilder hingen und für die der Mann keine Rechnung vorlegen konnte, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.