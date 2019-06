Mutmaßlicher Dealer prallte bei Flucht gegen Auto

Am Dienstag führten Beamte der EGS eine Schwerpunktaktion im Bereich der Josefstädter Straße bzw. der Gumpendorfer Straße durch.

Zwischen 12 und 21 Uhr wurde am Dienstag eine sicherheits- und kriminalpolizeiliche Schwerpunktaktion von Beamten der EGS durchgeführt. Insgesamt konnten eine 29-jährige Österreicherin, ein 36-jähriger Kosovare, ein 28-jähriger Österreicher und ein 34-jähriger Österreicher wegen Verdachts des Drogenhandels festgenommen werden.

Mutmaßlicher Drogendealer wollte flüchten

Der oben genannte 34-jährige Österreicher konnte gegen 18.50 Uhr am Mariahilfer Gürtel beim Suchtgifthandel beobachtet werden. Als sich der zivile EGS-Beamte als Polizist zu erkennen gab, ergriff der Mann die Flucht. Während seiner Flucht rannte er über die Fahrbahn prallte dabei gegen einen Pkw. Er wollt zwar seine Flucht nach dem Aufprall noch fortsetzen, wurde aber von den Polizisten eingeholt.

Mutmaßlicher Dealer und Polizist verletzt

Der 34-Jährige erlitt Schürfwunden an Knien und Ellbogen. Ein Polizist erlitt ebenfalls Verletzungen am Knie und am Handgelenk, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.