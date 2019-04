Mutmaßlicher Autodieb in Wiener Wettlokal ausgeforscht

Am Wiener Franz Josef Kai konnte gestern ein mutmaßlicher Autoeinbrecher beobachtet werden. Die Polizei nahm den Ungarn in einem Wettlokal fest.

Ein 32-jähriger Zeuge konnte am Freitagabend beobachten wie ein Mann versucht hatte, in ein Fahrzeug einzubrechen. Er gab gegenüber den Wiener Polizeibeamten an, dass der Tatverdächtige in ein nahegelegenes Wettlokal im Bereich des Franz Josef Kais gegangen sei.