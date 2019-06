Mutmaßliche Polizeigewalt: Aktivist verwechselte Polizisten

Am Dienstag wurden die Angaben jenes Aktivisten korrigiert, dem bei der Räumung einer Blockade von Klimaaktivisten die Hand gebrochen worden sein soll. Demnach soll ein anderer Beamter als zuvor angenommen den Bruch verursacht haben.

Ein Aktivist, dem bei der Räumung einer Blockade von Klimaaktivisten in Wien von einem Beamten die Hand gebrochen worden sein soll, hat am Dienstag seine Angaben korrigiert. Demnach soll dies nicht vom mittlerweile in den Innendienst versetzten Polizisten verursacht worden sein, sondern von einem anderen Beamten. Seinen Irrtum hatte der Oberösterreicher nach Sichtung eines Videos entdeckt.