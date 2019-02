Mutmaßliche Ladendiebe in Laa an der Thaya festgenommen

Vorerst unbekannte Täter ließen am Dienstag Waren aus einem Geschäft in Laa an der Thaya mitgehen. Die Täter flüchteten, eine Angestellte konnte aber ein Foto des Fluchtfahrzeuges machen.

Beamte der Polizeiinspektion Staatz hielten in der Nähe von Mistelbach das verdächtige Fahrzeug an. Bei der Fahrzeugkontrolle fanden die Polizisten zahlreiche Lebensmittel vor. Die drei Beschuldigten im Alter von 29, 36 und 62 Jahren, alle tschechische Staatsbürger, wurden gegen 12.10 Uhr festgenommen und auf die Polizeiinspektion Laa an der Thaya gebracht. Bei der Einvernahme waren die Beschuldigten teilgeständig. Sie stahlen Lebensmittel, Schuhe und Elektrogeräte im niedrigen vierstelligen Eurobereich.